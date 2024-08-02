مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات بولاية أتراخند شمالي الهند

الوكيل الإخباري - لقي 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب عشرة آخرون، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق في ولاية أتراخند شمال الهند.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن أربعة من الضحايا لقوا مصرعهم في مدينة دهرادون، وستة في مدينة هاريدوار، وثلاثة في مدينة تيري، بالإضافة إلى شخص واحد في مدينة شامولي.

