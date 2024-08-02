 
الجمعة 2024-08-02 04:39 م
 
 

مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات بولاية أتراخند شمالي الهند

من الفيضانات
من الفيضانات




 

الجمعة، 02-08-2024 02:54 م

 الوكيل الإخباري - لقي 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب عشرة آخرون، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق في ولاية أتراخند شمال الهند.


وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن أربعة من الضحايا لقوا مصرعهم في مدينة دهرادون، وستة في مدينة هاريدوار، وثلاثة في مدينة تيري، بالإضافة إلى شخص واحد في مدينة شامولي.

 

بترا

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