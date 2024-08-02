مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات بولاية أتراخند شمالي الهند

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن أربعة من الضحايا لقوا مصرعهم في مدينة دهرادون، وستة في مدينة هاريدوار، وثلاثة في مدينة تيري، بالإضافة إلى شخص واحد في مدينة شامولي.
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