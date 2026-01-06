مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، جراء سيول قوية نتجت عن هطول غزير للأمطار في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا، مع استمرار البحث عن مفقودين.

