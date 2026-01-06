الثلاثاء 2026-01-06 10:33 ص

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا
مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا
الثلاثاء، 06-01-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-    لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، جراء سيول قوية نتجت عن هطول غزير للأمطار في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا، مع استمرار البحث عن مفقودين.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا"، قال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية نوري الدين جوميلينج، إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الهطول منذ ⁠فجر أمس الاثنين تسببت في سيول قوية بجزيرة "سياو" الواقعة ‌في المنطقة الشمالية بالبلاد، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل والمباني الحكومية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

خاص بالوكيل الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين

أعلنت وزارة الصحة الأميركية التي يرأسها روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه باللقاحات، خفض عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، استنادا إلى جدول جديد وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "يتّسم بمنطق أكبر" من سا

عربي ودولي الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

عربي ودولي مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

ل

منوعات انتشال جثة شابة من قاع بحيرة بعد وفاة غامضة في تركيا - فيديو

ل

منوعات أجور الطيارين بين الواقع والخيال

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية توضيح من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: نحو مئتين من عناصر القوات الأميركية دخلوا كراكاس للقبض على مادورو

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي 2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم



 






الأكثر مشاهدة