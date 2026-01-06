مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا"، قال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية نوري الدين جوميلينج، إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الهطول منذ فجر أمس الاثنين تسببت في سيول قوية بجزيرة "سياو" الواقعة في المنطقة الشمالية بالبلاد، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل والمباني الحكومية.
