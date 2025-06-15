مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

وبحسب "راديو فرنسا الدولي"، أوضح وزير الداخلية الإقليمي، تييري كابويا، أن "الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 19 شخصا، 17 منهم في بلدة نجاليما (شمال غرب)، واثنان في ليمبا (وسط)، وأكثر من 500 منزل غمرتها المياه في بلدة ماتيتي (وسط)"،مشيرا الى وقوع أضرار مادية جسيمة وحدوث تضرر للطرق.
وأشار إلى أن هذه الأمطار الغزيرة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة موسم جفاف لأكثر من أسبوعين.
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