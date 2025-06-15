مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

الوكيل الإخباري- لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

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وبحسب "راديو فرنسا الدولي"، أوضح وزير الداخلية الإقليمي، تييري كابويا، أن "الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 19 شخصا، 17 منهم في بلدة نجاليما (شمال غرب)، واثنان في ليمبا (وسط)، وأكثر من 500 منزل غمرتها المياه في بلدة ماتيتي (وسط)"،مشيرا الى وقوع أضرار مادية جسيمة وحدوث تضرر للطرق.