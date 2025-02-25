مصرع 21 شخصا جراء سيول جارفة غرب أفغانستان

وتشهد أغلب مناطق أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية تساقط أمطار متفرقة في 32 مقاطعة في البلاد، محذرة من سوء الأحوال الجوية.
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