مصرع 21 شخصا جراء سيول جارفة غرب أفغانستان

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن ما لا يقل عن 21 شخصا من عائلتين لقوا حتفهم جراء سيول الثلاثاء في إقليم فرح بغرب البلاد.

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وأوضح المتحدث عبد المتين قانع: "من بين الضحايا نساء وأطفال، وهناك خمسة آخرون أصيبوا بجروح".