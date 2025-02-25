 
الأربعاء 2025-02-26 12:32 ص
 

مصرع 21 شخصا جراء سيول جارفة غرب أفغانستان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن ما لا يقل عن 21 شخصا من عائلتين لقوا حتفهم جراء سيول الثلاثاء في إقليم فرح بغرب البلاد.

اضافة اعلان

 

وأوضح المتحدث عبد المتين قانع: "من بين الضحايا نساء وأطفال، وهناك خمسة آخرون أصيبوا بجروح".

 

وأضاف قانع أن "أفراد العائلتين كانوا في نزهة بقرية كوجار في منطقة بوشثكوه، يتسلقون جبلا عندما هطلت الأمطار الغزيرة وضربت عاصفة برد شديدة".

وتشهد أغلب مناطق أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية تساقط أمطار متفرقة في 32 مقاطعة في البلاد، محذرة من سوء الأحوال الجوية.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي عاجل دوي انفجارات وطائرات اسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: أولوية التسوية في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أوقاف الرصيفة

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم للأئمة والمؤذنين

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع داو جونز وانخفاض نازداك الأميركي

مسؤول إسرائيلي: أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل

فلسطين مسؤول إسرائيلي: أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل

ارشيفية

فلسطين عاجل شهيد و31 مصابا بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

ارشيفية

عربي ودولي مصرع 21 شخصا جراء سيول جارفة غرب أفغانستان

ارشيفية

فلسطين عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية



 




الأكثر مشاهدة