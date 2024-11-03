مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية أمريكية - فيديو

الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية ليلة الجمعة الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.



وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن طائرة (روبنسون R44) تحطمت في شارع ريفي في مدينة آيوا، بولاية لويزيانا، حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

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وتم استدعاء إدارة الطيران الفيدرالية إلى مكان الحادث من أجل بدء التحقيق، وفقا للشرطة.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مكان الحادثة وقالوا "توفي جميع من كان على متن المروحية".

#Breaking @KPLC7News pic.twitter.com/eRAloYEYZH #Ongoing Yesterday (1/11) an R44 crashed in Iowa (Louisiana, US). All 3 aboard died. Helicopter [Registration “N62CD”] was operated by “Savant Aviation LLC”. Updates when possible. Source @AviationSafety November 2, 2024