مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية أمريكية - فيديو

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن طائرة (روبنسون R44) تحطمت في شارع ريفي في مدينة آيوا، بولاية لويزيانا، حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة.
وتم استدعاء إدارة الطيران الفيدرالية إلى مكان الحادث من أجل بدء التحقيق، وفقا للشرطة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مكان الحادثة وقالوا "توفي جميع من كان على متن المروحية".
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