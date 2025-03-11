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مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية أميركية

من موقع التحطم
من موقع التحطم
 
الثلاثاء، 11-03-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري- لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية إسعاف، تابعة للمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي في ولاية ميسيسيبي الأميركية.اضافة اعلان


ونقلت قناة CBS التليفزيونية، أن "3 أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم مروحية إسعاف بالقرب من طريق ناتشيز تريس في مقاطعة ماديسون".

وأشارت القناة إلى تصريح متحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة، بأن المروحية سقطت في منطقة غابات.

وأفاد متحدثون باسم المركز الطبي بأنه كان على متن المروحية موظفان فقط من المركز، بالإضافة إلى الطيار.

بترا
 
 
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