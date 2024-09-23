مصرع 31 شخصا في انفجار بمنجم فحم في إيران

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد أن 51 شخصا لقوا حتفهم في أعقاب الحادث الذي قالت إنه نجم عن انفجار غاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث بمنجم خاص تديره شركة معدنجو.
-
أخبار متعلقة
-
بايدن : سنبذل قصارى جهدنا لتجنب توسع النزاع في الشرق الأوسط
-
هجوم بالمسيرات من العراق يستهدف الجولان وغور الأردن
-
ألمانيا.. 23 مصاباً بعد تصادم حافلة وسيارة
-
كيف قرأ محللون إسرائيليون قصف حزب الله لشمال إسرائيل؟
-
استخدم في القصف الأخير على حيفا .. تعرف على صاروخ حزب الله شديد الانفجار
-
نجل موسيفيني يتخلى عن الترشح للرئاسة الأوغندية لصالح والده
-
الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما اليوم الأحد
-
اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية