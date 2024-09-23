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مصرع 31 شخصا في انفجار بمنجم فحم في إيران

إيران
إيران
الإثنين، 23-09-2024 01:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني لوسائل إعلام رسمية إن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم  وأصيب 16 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.اضافة اعلان


وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد أن 51 شخصا لقوا حتفهم في أعقاب الحادث الذي قالت إنه نجم عن انفجار غاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث بمنجم خاص تديره شركة معدنجو.
 
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