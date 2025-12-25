الخميس 2025-12-25 10:16 م

مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية على جبل كليمنجارو

الخميس، 25-12-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة الطيران المدني التنزانية، اليوم الخميس، بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم أمس الأربعاء، في حادث سقوط مروحية في مخيم بارافو على جبل كليمنجارو، أعلى جبل في إفريقيا.

وقال قائد شرطة إقليم كليمنجارو، سيمون مايغوا، إن مروحية من طراز "إيرباص آتش 125"، مملوكة لشركة تنزانية، تحطمت بعد ظهر يوم الأربعاء أثناء قيامها بمهمة إنقاذ لإجلاء اثنين من السائحين التشيك بعدما تعرضا لمشكلات صحية.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "ببالغ الأسف، نؤكد أن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن المروحية لقوا مصرعهم نتيجة هذا الحادث".

وحددت الشرطة التنزانية لاحقا هوية الضحايا، وذكرت أن القتلى هم اثنان سائحان تشيكيان، وطيار من زيمبابوي، وطبيب تنزاني، ومرشد جبلي تنزاني.


وأضافت هيئة الطيران المدني التنزانية أنه تم إطلاق تحقيق رسمي لتحديد ملابسات وأسباب تحطم المروحية.


ويقع جبل كليمنجارو في شمالي تنزانيا، وهو يعتبر وجهة رئيسية للمتسلقين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

 

RT

 
 


