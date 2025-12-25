مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية على جبل كليمنجارو

وقال قائد شرطة إقليم كليمنجارو، سيمون مايغوا، إن مروحية من طراز "إيرباص آتش 125"، مملوكة لشركة تنزانية، تحطمت بعد ظهر يوم الأربعاء أثناء قيامها بمهمة إنقاذ لإجلاء اثنين من السائحين التشيك بعدما تعرضا لمشكلات صحية.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "ببالغ الأسف، نؤكد أن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن المروحية لقوا مصرعهم نتيجة هذا الحادث".
وحددت الشرطة التنزانية لاحقا هوية الضحايا، وذكرت أن القتلى هم اثنان سائحان تشيكيان، وطيار من زيمبابوي، وطبيب تنزاني، ومرشد جبلي تنزاني.
وأضافت هيئة الطيران المدني التنزانية أنه تم إطلاق تحقيق رسمي لتحديد ملابسات وأسباب تحطم المروحية.
ويقع جبل كليمنجارو في شمالي تنزانيا، وهو يعتبر وجهة رئيسية للمتسلقين والسياح من مختلف أنحاء العالم.
