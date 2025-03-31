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مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 بجروح في انفجار منجم فحم بإسبانيا

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أرشيفية
 
الإثنين، 31-03-2025 09:18 م

الوكيل الإخباري- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة بجروح خطرة في انفجار بمنجم للفحم شمال إسبانيا اليوم الاثنين.

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وقال التلفزيون الإسباني الرسمي، إن انفجارا في منجم للفحم في بلدة (ديجانيا) في إقليم (إمارة إستورياس) شمال غربي إسبانيا، تسبب في مصرع خمسة من العاملين فيه وإصابة أربعة آخرين بحروق وجروح خطرة، مبينا أن أعمار الضحايا تتراوح بين 32 و 54 عاما.


وأضاف نقلا عن الحرس المدني في المنطقة، أن الفرضية الأساسية التي يتم تداولها هي انفجار جيب من غاز المناجم، وهو غاز مشتعل يوجد في مناجم الفحم، ويتكون بشكل أساسي من غاز الميثان الذي يسبب انفجارات عنيفة عند تعرضه للهواء.

 

بترا

 
gnews

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