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مصر.. إخماد حريق جديد في سنترال رمسيس ومصدر أمني يكشف أسباب اندلاعه

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-07-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر، من إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس في القاهرة نتيجة الحريق السابق والذي ظل مشتعلا لنحو 20 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

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وفي وقت سابق الليلة، اندلعت النيران مجددا في مبنى السنترال بشكل مفاجئ، وهرعت الحماية المدنية إلى موقع الحريق الذي اندلع أعلى المبنى الخلفي.

 

ومساء الإثنين الماضي اندلع حريق هائل استمر قرابة 20 ساعة في مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، كما تأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية. 

 
 
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