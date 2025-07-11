مصر.. إخماد حريق جديد في سنترال رمسيس ومصدر أمني يكشف أسباب اندلاعه

الوكيل الإخباري- تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر، من إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس في القاهرة نتيجة الحريق السابق والذي ظل مشتعلا لنحو 20 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

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وفي وقت سابق الليلة، اندلعت النيران مجددا في مبنى السنترال بشكل مفاجئ، وهرعت الحماية المدنية إلى موقع الحريق الذي اندلع أعلى المبنى الخلفي.