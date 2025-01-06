مصر.. الحكومة تكشف مصير تخفيف أحمال الكهرباء في 2025

وأوضح كوجك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية "لميس الحديدي" على قناة "ON" المصرية أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار الوزير المصري إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هي "عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
وكشف وزير المالية أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوز إن شاء الله.
ونوه إلى أن 2025 سيكون بها الكثير من الأخبار الإيجابية وأن الدولة سوف "تستطيع مع مزيد من التنسيق والإصلاحات أن تخفض التضخم بقوة وتخفض تكلفة الاقتراض" وهو ما سيكون له تأثير على الأسعار.
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