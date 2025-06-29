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مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو

ل
أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.

وتحتفل مصر في 30 يونيو بذكرى الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، والتي صنفتها الحكومة لاحقا جماعة إرهابية.

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RT

 
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