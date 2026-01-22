الخميس 2026-01-22 12:16 م

مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا
مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا
 
الخميس، 22-01-2026 11:37 ص
الوكيل الإخباري-   ألقت مباحث مطار القاهرة الدولي في مصر القبض على رجل الأعمال السوري أنس الصباغ، صاحب سلسلة مطاعم سورية شهيرة، أثناء إنهائه إجراءات السفر إلى مدينة إسطنبول.اضافة اعلان


وجاء القبض على المتهم تنفيذًا لعدة أحكام قضائية واجبة النفاذ صدرت ضده، تشمل اتهامات بالتهرب الضريبي، وسرقة التيار الكهربائي، والغرامات الاقتصادية، فضلاً عن ممارسات تتعلق بالغش التجاري.

وكشفت التحريات أن اسم الصباغ كان مدرجًا على قوائم الممنوعين من السفر، بناءً على تلك الأحكام، ما دفع السلطات الأمنية إلى التحفظ عليه فور محاولة مغادرة البلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

يذكر أن الصباغ كان قد تورط عام 2022 في قضية أخرى، حيث اتهم بالاشتراك مع أربعة آخرين في سرقة مبالغ مالية من أحد المواطنين المصريين بمحافظة الجيزة، وخضع حينها للتحقيق ضمن إطار تلك القضية.

وأكدت المصادر الأمنية أن الإجراءات القانونية المتعلقة بملفه لا تزال جارية، وأن الجهات المختصة تقوم حاليًا بمراجعة جميع المواقف القانونية الخاصة به، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون.

روسيا  اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

ت

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف العام الحالي مؤتمرا رفيع المستوى لبحث العمل الإنساني في الحروب

ل

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

ا

أخبار محلية التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم

مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

عربي ودولي مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

أخبار محلية الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

م

أسواق ومال الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري



 






الأكثر مشاهدة