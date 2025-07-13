مصر.. انهيار عقار مأهول بالسكان وسقوط ضحايا

الوكيل الإخباري- انهار عقار مأهول بالسكان في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، اليوم الأحد، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين.

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وهرعت الحماية المدنية إلى موقع الانهيار في منطقة العطارين بالإسكندرية، وشرعت في عمليات البحث والإنقاذ وتم استخراج جثتين لشخصين شقيقين من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 7 مصابين.