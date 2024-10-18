مصر.. بيان بشأن الخبز بعد رفع أسعار الوقود

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بيانا، صباح اليوم الجمعة، قالت فيه إنه لن يتم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار.

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وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.



وأشار وزير التموين إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.



ونوه بأن المواطن المصري يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.



وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.