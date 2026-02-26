الخميس 2026-02-26 11:40 م

مصر تؤكد دعمها لاستقرار السودان ووحدة أراضيه

الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ موقف بلاده الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، مشيراً إلى الجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي الرامية إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، اليوم، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.

 
 


