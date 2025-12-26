الجمعة 2025-12-26 05:16 م

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه
علم مصر
الجمعة، 26-12-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-    أكدت جمهورية مصر العربية، موقفها الثابت الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، بما يمهد الأرضية اللازمة لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

اضافة اعلان


وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن بالغ الاهتمام بالتطورات الجارية على الساحة اليمنية، وتقديرها للجهود المبذولة للعمل على خفض التصعيد ويحول دون تفاقم الوضع الراهن وبما ينعكس إيجابًا علي أمن واستقرار المنطقة.


وتعول مصر في هذا السياق على الجهود الإقليمية المبذولة لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتقدم نحو تسوية شاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.


وفي السياق، أجرى وزير الخارجية المصري مع نظيره اليمني الدكتور شياع الزنداني اتصالاً هاتفيًا، حيث تناول الوزيران الأوضاع الحالية في اليمن والجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وبما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.


وجدد الوزير عبد العاطي ترحيب مصر بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة تدعم الجهود الجارية لتهيئة مناخ موات لاستئناف مسار التسوية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

عربي ودولي روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح ضد الأورام السرطانية

العيسوي يعزي عشيرة العربيات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

كاليفورنيا

عربي ودولي أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص

عربي ودولي ‏تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص السورية

سيارة إسعاف إسرائيلية

فلسطين مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية



 






الأكثر مشاهدة