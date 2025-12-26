مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية، موقفها الثابت الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، بما يمهد الأرضية اللازمة لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن بالغ الاهتمام بالتطورات الجارية على الساحة اليمنية، وتقديرها للجهود المبذولة للعمل على خفض التصعيد ويحول دون تفاقم الوضع الراهن وبما ينعكس إيجابًا علي أمن واستقرار المنطقة.



وتعول مصر في هذا السياق على الجهود الإقليمية المبذولة لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتقدم نحو تسوية شاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.



وفي السياق، أجرى وزير الخارجية المصري مع نظيره اليمني الدكتور شياع الزنداني اتصالاً هاتفيًا، حيث تناول الوزيران الأوضاع الحالية في اليمن والجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وبما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.