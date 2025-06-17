مصر تبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أميركا وإيران

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي شدد في اتصالين هاتفيين مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.
وشدد وزير الخارجية المصري، على عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة ستتسبب فى الإضرار بجميع الأطراف.
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