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مصر تبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أميركا وإيران

علم مصر
علم مصر
 
الثلاثاء، 17-06-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري-   أكدت جمهورية مصر العربية على ضرورة العمل على خفض التصعيد بالمنطقة واللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية بما يسهم في احتواء الموقف المتأزم وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

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وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي شدد في اتصالين هاتفيين مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.


وشدد وزير الخارجية المصري، على عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة ستتسبب فى الإضرار بجميع الأطراف.

 
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