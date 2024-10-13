مصر تخطط لتوسيع مطار القاهرة

وتابع الوزير أن هذا الأمر كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار القاهرة بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأوضح أن هناك خطة توسعية لمنظومة المطارات المصرية، مشيرا إلى أنها ستتم وفقا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات.
وأضاف الحفني في تصريحات صحفية، أنه سيتم تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات منها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي.
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