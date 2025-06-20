مصر تدعو إلى تبني مقاربة شاملة لمعالجة ملف اللاجئين

الوكيل الإخباري- دعت جمهورية مصر العربية، إلى تبني مقاربة شاملة لملف اللجوء، تراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية في آنٍ واحد، بما يضمن دعم قدرات الدول المضيفة وتعزيز صمود مجتمعاتها.

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وأكدت، أن معالجة جذور الأزمات التي تدفع الملايين للنزوح تظل أولوية قصوى، لا سيما من خلال تسوية النزاعات وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.



وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية، مؤكدة أن الاستجابة الفعالة لقضايا اللجوء تتطلب شراكة حقيقية وتنسيقاً مستداماً بين الدول والمنظمات الدولية.



كما دعت مصر إلى، ضرورة حماية الفارين من النزاعات وتعزيز روح التضامن معهم ومع المجتمعات التي احتضنتهم، مشيرة إلى أنها حالياً تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر من 62 جنسية مختلفة، في إطار سياسة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، دون تمييز.