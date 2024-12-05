مصر تدعو لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإغاثة غزة

الوكيل الإخباري- دعت جمهورية مصر العربية، إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ضوء مخرجات مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.