مصر تدعو لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإغاثة غزة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وأكدت مصر موقفها الثابت والداعم للدولة السورية وأهمية احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددة على الأهمية البالغة لحماية المدنيين.
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