مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت المملكة، التي تمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمنها واستقرارها ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

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