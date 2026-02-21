السبت 2026-02-21 09:51 م

مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

علم مصر
مصر
 
السبت، 21-02-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري-    دانت جمهورية مصر العربية التصريحات المنسوبة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في أحد البرامج الحوارية التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجًا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها؛ استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، والتي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ومؤتمر مجلس السلام الذي عقد بواشنطن يوم 19 شباط الحالي.


وتؤكد مصر مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 
 


