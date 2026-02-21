مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية التصريحات المنسوبة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في أحد البرامج الحوارية التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجًا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اضافة اعلان



وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها؛ استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، والتي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ومؤتمر مجلس السلام الذي عقد بواشنطن يوم 19 شباط الحالي.