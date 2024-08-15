مصر ترفع درجة الطوارئ على منافذها بسبب "جدري القرود"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تشديد حالة الطوارئ وتنشيط الإجراءات الصحية الوقائية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.



وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية لمرض "جدري القرود" والمنشورات الدورية ذات الصلة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية، وتنشيط كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض في منافذ دخول البلاد.



وجاء قرار وزارة الصحة استجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية بأن مرض "M Pox" المعروف سابقًا باسم "جدري القرود" هو طارئ صحي عالمي يستدعي القلق، وفي إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بإدارات الحجر الصحي بكل المطارات والموانئ والمعابر البرية، لمنع دخول الأمراض المُعدية إلى البلاد.



جدير بالذكر أن فيروس "M Pox" المعروف سابقًا باسم "جدري القرود" ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب. وعادةً ما تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.