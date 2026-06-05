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مصر تستضيف فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط

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مصر
 
الجمعة، 05-06-2026 08:57 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الجمعة فعاليات النسخة الأولى من "منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، بمشاركة دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا.

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كما يشارك في المنتدى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات الإيطالي، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وشركاء القطاع الخاص والصناعة والمنظمات الدولية، والطلاب.

 
 


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