مصر تستضيف فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الجمعة فعاليات النسخة الأولى من "منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، بمشاركة دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا.

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