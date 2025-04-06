مصر تظفر برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

الوكيل الإخباري- حصلت جمهورية مصر العربية، على رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط وهي المرة الأولى التي تترأس فيها الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.

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جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين، بحضور ملك إسبانيا فيليب السادس ورؤساء وممثلي برلمانات لـ ٣٨ دولة.



وأعلنت رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا آرمنغول، عن رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر حزيران المقبل خلفاً لإسبانيا.