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مصر تظفر برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

علم مصر
علم مصر
 
الأحد، 06-04-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   حصلت جمهورية مصر العربية، على رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط وهي المرة الأولى التي تترأس فيها الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.

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جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين، بحضور ملك إسبانيا فيليب السادس ورؤساء وممثلي برلمانات لـ ٣٨ دولة.


وأعلنت رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا آرمنغول، عن رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر حزيران المقبل خلفاً لإسبانيا.


كما عبرت عن دعم إسبانيا للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والوصول لحل الدولتين.

 
gnews

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