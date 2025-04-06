مصر تظفر برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين، بحضور ملك إسبانيا فيليب السادس ورؤساء وممثلي برلمانات لـ ٣٨ دولة.
وأعلنت رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا آرمنغول، عن رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر حزيران المقبل خلفاً لإسبانيا.
كما عبرت عن دعم إسبانيا للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والوصول لحل الدولتين.
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