مصر تعلق على بيان 25 دولة حول تهجير الفلسطينيين ومدينة غزة الإنسانية

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، ترحيبها بما تضمنه البيان من رفض للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.
وأعربت مصر عن دعمها بشكل كامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية"، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
كما رحبت بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.
وأكدت مصر استمرار جهودها الساعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة تبنّي المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم مسار سياسي واضح وفعّال لإرساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط.
وفي تصريحات أمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مجددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، قائلًا إنه "خط أحمر لن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف".
وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، إن مصر ليست وحدها هي من ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين، بل كذلك يرفضه المجتمع الدولي.
روسيا اليوم
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