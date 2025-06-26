الخميس 2025-06-26 02:54 م
 

مصر تعلن بدء استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة البرلس للغاز بدء الإنتاج من البئر التنموي "سيينا دي إي" بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM)، قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام.اضافة اعلان


وتمكنت الشركة، بالتعاون مع شريكتيها "شل" و"بتروناس"، من تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من البئر الجديد، الذي يُعد الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من تطوير الحقل. وجاءت نتائج الاختبارات متطابقة تمامًا مع التوقعات الفنية المسبقة.

وتستهدف خطة التطوير الجارية حفر بئرين إضافيين في إطار هذه المرحلة، من المتوقع أن تسهم مجتمعة في رفع إنتاج المنطقة بمقدار 130 مليون قدم مكعب يوميًا. ويأتي هذا التوسع في وقت حرج يتزامن مع موسم الصيف وذروة الطلب على الغاز الطبيعي.

ويعكس هذا الإنجاز التقدم المُحرز في تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تسهم هذه المشروعات في تدعيم الأمن الطاقي لمصر وتوفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.

كما يؤكد النجاح في الالتزام بالجداول الزمنية المحددة – بل والتقدُّم عليها في بعض الحالات – كفاءة إدارة المشروعات البترولية وقدرتها على تحقيق الأهداف الإنتاجية المخطط لها، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

روسيا اليوم
 
gnews

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