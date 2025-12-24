مصر تكشف عن خسائر فادحة لقناة السويس .. كم بلغت ؟

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن خسائر القناة خلال عامي 2024 و2025 بلغت 12 مليار دولار، بسبب تداعيات الحرب وتغيير العديد من الخطوط الملاحية لمسارها الملاحي، وذلك بعد النجاح الكبير في الإيرادات التي حققتها القناة خلال عام 2023.
وأوضح ربيع، في تصريحات لقناة مصرية، أن قناة السويس حققت في عام 2023 إيرادات بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار، واستطاعت أن تصمد رغم الخسائر الكبيرة في عامي 2024 و2025 بسبب الحرب على غزة.
وأعلن الفريق أسامة ربيع بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، مشيرًا إلى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة زار منذ يومين قناة السويس، واطّلع على الخدمات المقدّمة والمطوّرة في القناة.
وشهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كل من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.
وتصدّرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE، والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال، في رحلتها قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.
وتُعدّ السفينة العملاقة، التي تتبع المجموعة الفرنسية CMA CGM، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، حيث يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 62 مترًا، بحمولة صافية 231 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة.
روسيا اليوم
