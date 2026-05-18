مصر تكشف عن مشروع مائي عملاق يربط 13 دولة إفريقية

الوكيل الإخباري- كشف وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير عن انتهاء المرحلة الأولى من الدراسات الخاصة بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.



وأكد الوزير المصري، في تصريحات من دولة إريتريا الواقعة في القرن الإفريقي، أن المشروع يسير وفق خطة زمنية محددة ويستهدف ربط 13 دولة إفريقية بما يمثل طفرة اقتصادية وتنموية هائلة للقارة برعاية مصرية.

