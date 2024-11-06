مصر تنضم لخطاب دولي للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وحظي هذا الخطاب بدعم 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها حرصها على أن تكون جزءاً من مجموعة النواة التي عملت خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على هذا الخطاب، الذي يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأيضًا لتأكيد مسؤولية المجتمع الدولي في وقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
كما طالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
بترا
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