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مصر تنضم لخطاب دولي للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت جمهورية مصر العربية انضمامها إلى الخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، والذي يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.اضافة اعلان


وحظي هذا الخطاب بدعم 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها حرصها على أن تكون جزءاً من مجموعة النواة التي عملت خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على هذا الخطاب، الذي يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأيضًا لتأكيد مسؤولية المجتمع الدولي في وقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.

كما طالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.

بترا
 
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