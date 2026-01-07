الأربعاء 2026-01-07 10:26 م

مصر .. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب "السيروليد"

الأربعاء، 07-01-2026 10:04 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قررت سحب عدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة "نستله" احترازيًا، بسبب رصد آثار لمادة ربما تُصيب الأطفال بالغثيان والقيء الشديد.

وأضاف المجلس نقلًا عن بيان للهيئة، أن القرار اتُّخذ "في ضوء إخطار رسمي ورد إليها (الهيئة) من شركة ⁠نستله مصر، يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لهذه الدفعات".

وجاء في البيان: "تؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي احترازيًا واستباقيًا، في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال".

وذكرت الهيئة أن سبب السحب الاحترازي هو "رصد وجود آثار لمادة سيروليد، الناتجة عن بكتيريا باسيلس سيريس (العصوية الشمعية) في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع".

وأوضحت أنها "مادة ربما تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال".
وأضافت أن تنفيذ السحب الاحترازي سيبدأ على الفور اعتبارًا من الأربعاء، مع متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة "نستله".

وقالت شركة "نستله" في وقت متأخر من الإثنين إنها ستسحب بعض دفعات منتجات حليب الأطفال بسبب احتمال وجود "مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن".

وذكرت الثلاثاء أنها أصدرت إشعارات لسحب بعض دفعات المنتجات في العديد من الدول.

سكاي نيوز

 
 


