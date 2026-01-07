مصر .. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب "السيروليد"

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قررت سحب عدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة "نستله" احترازيًا، بسبب رصد آثار لمادة ربما تُصيب الأطفال بالغثيان والقيء الشديد.





