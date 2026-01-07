مصر .. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب "السيروليد"

وجاء في البيان: "تؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي احترازيًا واستباقيًا، في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال".
وذكرت الهيئة أن سبب السحب الاحترازي هو "رصد وجود آثار لمادة سيروليد، الناتجة عن بكتيريا باسيلس سيريس (العصوية الشمعية) في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع".
وأوضحت أنها "مادة ربما تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال".
وأضافت أن تنفيذ السحب الاحترازي سيبدأ على الفور اعتبارًا من الأربعاء، مع متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة "نستله".
وقالت شركة "نستله" في وقت متأخر من الإثنين إنها ستسحب بعض دفعات منتجات حليب الأطفال بسبب احتمال وجود "مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن".
وذكرت الثلاثاء أنها أصدرت إشعارات لسحب بعض دفعات المنتجات في العديد من الدول.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
تقرير أممي: إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة
-
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
-
وزير الحرب الأمريكي يعلق على احتجاز ناقلة نفط روسية
-
مجلس القيادة اليمني يعلن فرض حظر التجوال في عدن
-
ترامب: النرويج "أخطأت خطأ فادحا" بعدم منحي جائزة نوبل للسلام
-
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة وروسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
-
الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"
-
أول رد من روسيا بعد احتجاز ناقلة نفط روسية من قبل قوات البحرية الأمريكية