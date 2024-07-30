مصر.. غرق يخت يقل 14 سعودياً ومصرياً خلال نزهة في النيل

الوكيل الإخباري- تعرض يخت سياحي للغرق في مياه نهر النيل بين دائرتي قسم قصر النيل ومصر القديمة، وعلى متنه 14 راكباً مصرياً وسعودياً.



وفي تفاصيل الحادث، تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطاراً من الخدمات الأمنية بمستشفى القصر العيني يفيد وصول مصابين ومتوفين إثر غرق يخت بالفرعة الكبرى بنهر النيل ما بين النافورة وفندق سوفتيل، دائرة قسم قصر النيل.



وتبين أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من جنسية سعودية خرجت للتنزه في مياه النيل واستقلت يختاً سياحياً، لكنه غرق في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 سعوديين و5 مصريين بحالة اختناق، وقد تحسنت حالتهم الصحية.



كما تبين وفاة شخصين مصريين، وجارٍ البحث عن 3 مفقودين في المياه.



وكشفت التحريات الأولية في الواقعة أن اليخت منتهي الترخيص، وهو صغير الحجم ويتحمل حمولة 4 أشخاص، ولا يوجد مع سائقه أي تراخيص للعمل في هذه المنطقة.



وتابعت التحريات الأولية أنه اختل توازن اليخت الصغير وسقطت مقدمته في مياه نهر النيل، مما أدى إلى امتلائه بالمياه وغرقه.

RT