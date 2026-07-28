مصر .. فاجعة تصيب أهالي الاسماعيلية بوفاة طفلين غرقاً

09:00 ص

الوكيل الإخباري- لقي طفل مصري يبلغ من العمر 7 سنوات وشقيقته البالغة 5 سنوات مصرعهما، الاثنين، غرقاً في ترعة الإسماعيلية، وسط حالة من الصدمة والحزن التي انتابت أسرة الطفلين وأهالي المنطقة. اضافة اعلان





وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغاً يفيد بغرق الطفلين داخل ترعة الإسماعيلية بمنطقة "عين غصين"، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة "فايد" وقوات "الإنقاذ النهري" إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثمانين، بحسب "القاهرة 24".



وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.





