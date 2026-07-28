الثلاثاء 2026-07-28 09:46 ص

مصر .. فاجعة تصيب أهالي الاسماعيلية بوفاة طفلين غرقاً

مصر .. فاجعة تصيب أهالي الاسماعيلية بوفاة طفلين غرقاً
مصر .. فاجعة تصيب أهالي الاسماعيلية بوفاة طفلين غرقاً
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   لقي طفل مصري يبلغ من العمر 7 سنوات وشقيقته البالغة 5 سنوات مصرعهما، الاثنين، غرقاً في ترعة الإسماعيلية، وسط حالة من الصدمة والحزن التي انتابت أسرة الطفلين وأهالي المنطقة.اضافة اعلان


وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغاً يفيد بغرق الطفلين داخل ترعة الإسماعيلية بمنطقة "عين غصين"، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة "فايد" وقوات "الإنقاذ النهري" إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثمانين، بحسب "القاهرة 24".

وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 3.3 طنا من الخضار والفواكه ترد السوق المركزي اليوم

شثيب

المرأة والجمال مصممتان مصريتان تحولان النفايات البلاستيكية إلى أعمال فنية

العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار

عربي ودولي العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار

مركبات الجيش اللبناني وهي تقوم بدوريات في جنوب لبنان

عربي ودولي واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما

سشي

المرأة والجمال قبعات مستوحاة من أعشاش الطيور تميز عرض شانيل في باريس - صور

مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من الغرق .. راقبوا اطفالكم

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من طولكرم

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من طولكرم

ثق

المرأة والجمال بعد إزالة الأكريليك.. خطوات لاستعادة صحة أظافرك



 
 






الأكثر مشاهدة

 