مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الجهات المختصة تُحلل بقايا الطائرة المسيّرة التي عُثر عليها عقب السيطرة على الحريق الذي اندلع أعلى سفينة التغويز، بهدف تحديد مصدرها ومسارها.
وأشار إلى أنه لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدًا أن الدولة لا تستند إلى ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإنما تعتمد على نتائج التحقيقات والحقائق الموثقة.
وأضاف أن مصر تتعامل مع التطورات بـ"الحكمة والرزانة"، ولن تنجر إلى الصراع الدائر في المنطقة، لافتًا إلى وجود لجنة تضم جهات أمنية على أعلى مستوى تتولى تقييم الموقف وتحديد آليات التعامل معه.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، صباح الخميس، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، مؤكدة استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي والمصالح المصرية.
كما شدد مجلس الوزراء المصري على أن ميناء دمياط يواصل تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة، وأن حركة التداول في الميناء تسير بصورة طبيعية دون تأثر بالحادث.
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