مصر: ندرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

04:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761262 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي السبت، إن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى ما يطلق عليه "مجلس السلام" لغزة. اضافة اعلان





ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا منذ تشرين الأول الماضي.



وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب.



وهنّأ ترامب الجمعة، بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة باعتبار ذلك خطوة حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.



وتتكون خطة ترامب من 20 نقطة لتحقيق سلام واستقرار وإعادة إعمار وازدهار دائم في المنطقة.



وسيؤدي "مجلس السلام" دوراً أساسياً في الوفاء بجميع النقاط العشرين في خطة ترامب، من خلال توفير الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة بينما تنتقل غزة من النزاع إلى السلام والتنمية.



تم نسخ الرابط





