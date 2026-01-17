مصر: ندرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا منذ تشرين الأول الماضي.
وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب.
وهنّأ ترامب الجمعة، بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة باعتبار ذلك خطوة حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.
وتتكون خطة ترامب من 20 نقطة لتحقيق سلام واستقرار وإعادة إعمار وازدهار دائم في المنطقة.
وسيؤدي "مجلس السلام" دوراً أساسياً في الوفاء بجميع النقاط العشرين في خطة ترامب، من خلال توفير الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة بينما تنتقل غزة من النزاع إلى السلام والتنمية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة
-
توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك
-
الجيش السوري يواصل بسط سيطرته على مناطق غرب الفرات
-
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب
-
الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير
-
الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب
-
الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب
-
الديوان الملكي السعودي : الملك سلمان غادر المستشفى