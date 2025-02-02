مصر: نرفض أي وجود عسكري دائم بالبحر الأحمر لغير دوله

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه بعد نجاح جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر.

اضافة اعلان



وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، الأحد، أنه يجب احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وفقا للقانون الدولي.



وشدد على رفض مصر عسكرة البحر الأحمر أو أن يكون هناك أي وجود عسكري دائم لأية دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر.