مصر والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي في لبنان

الوكيل الإخباري- بحثت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التصعيد الإسرائيلي الحالي في الأراضي اللبنانية، مؤكدتين تضامنهما التام مع لبنان والشعب اللبناني في الأزمة الراهنة.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة.



وشدد الجانبان، على أهمية تقديم أوجه الدعم الإنساني كافة للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.



وأعرب الوزيران، عن رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، محذرين من استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة. كما شددا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة، ومن جانب جميع الأطراف، ودون انتقائية.