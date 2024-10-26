مصر: وقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لإنهاء التصعيد

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الوكيل الإخباري- حذرت مصر من مخاطر التصعيد الراهنة في المنطقة التي قد تؤدي سواء عن عمد أو نتيجة حسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهات خطيرة، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية. اضافة اعلان





وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أن "جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط. والتي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران".



وأدانت مصر "كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة".