الإثنين 2026-01-05 11:10 م

مصر .. 6 قتلى وعدد من الجرحى في حريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان

مصر .. 6 قتلى وعدد من الجرحى في حريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان
مصر .. 6 قتلى وعدد من الجرحى في حريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان
الإثنين، 05-01-2026 09:38 م
الوكيل الإخباري-   لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بحالات اختناق متفاوتة الخطورة في حريق هائل اندلع مساء الإثنين داخل مصحة خاصة لعلاج الإدمان بمدينة بنها شمال القاهرة.اضافة اعلان


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب الحريق في الطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق يُستغل كمصحة لعلاج الإدمان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات إطفاء بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف، وتم فرض حاجز أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهد مكثف، لكن الدخان الكثيف أدى إلى حالات اختناق جماعية بين النزلاء.

وكشفت التحريات الأولية أن المصحة غير مرخصة، وأن الضحايا المتوفين مجهولو الهوية حتى الآن ولا يحملون أي إثباتات شخصية، مما يعقد عملية التعرف عليهم.

وكانت مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة حوادث حرائق متكررة في منشآت صحية وعلاجية، غالبًا بسبب نقص أنظمة الإطفاء، وانسداد مخارج الطوارئ، أو وجود مواد قابلة للاشتعال.

وأصبحت مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ظاهرة مقلقة، حيث تُدار أحيانًا بطرق غير آمنة، وقد شهد بعضها حوادث سابقة مثل الهروب الجماعي أو الوفيات الناتجة عن سوء المعاملة.

وأعلنت السلطات أن التحقيق سيحدد المسؤوليات، مع توقع إغلاق المصحة ومحاسبة المسؤولين عن تشغيلها بدون ترخيص.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي نائبة رئيس فنزويلا تؤدي اليمين رسميا رئيسة مؤقتة

هل تشاء السياسة ويستفيد النشامى من خطف مادورو؟

أخبار محلية هل تشاء السياسة ويستفيد النشامى من خطف مادورو؟

مادورو: أنا أسير حرب

عربي ودولي مادورو: أنا أسير حرب

ل

أخبار محلية بلدية المفرق تنفذ مشاريع عززت البنية التحتية في 2025

ل

عربي ودولي أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو

ل

أخبار محلية رئيسة البنك الأوروبي للتنمية تزور الأردن لدعم التنمية الاقتصادية المحلية

بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي

أخبار محلية بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي

القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة العشرين من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

أخبار محلية القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة العشرين من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة



 






الأكثر مشاهدة