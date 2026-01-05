مصر .. 6 قتلى وعدد من الجرحى في حريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب الحريق في الطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق يُستغل كمصحة لعلاج الإدمان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات إطفاء بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف، وتم فرض حاجز أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهد مكثف، لكن الدخان الكثيف أدى إلى حالات اختناق جماعية بين النزلاء.
وكشفت التحريات الأولية أن المصحة غير مرخصة، وأن الضحايا المتوفين مجهولو الهوية حتى الآن ولا يحملون أي إثباتات شخصية، مما يعقد عملية التعرف عليهم.
وكانت مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة حوادث حرائق متكررة في منشآت صحية وعلاجية، غالبًا بسبب نقص أنظمة الإطفاء، وانسداد مخارج الطوارئ، أو وجود مواد قابلة للاشتعال.
وأصبحت مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ظاهرة مقلقة، حيث تُدار أحيانًا بطرق غير آمنة، وقد شهد بعضها حوادث سابقة مثل الهروب الجماعي أو الوفيات الناتجة عن سوء المعاملة.
وأعلنت السلطات أن التحقيق سيحدد المسؤوليات، مع توقع إغلاق المصحة ومحاسبة المسؤولين عن تشغيلها بدون ترخيص.
روسيا اليوم
