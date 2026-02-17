مصطفى الكاظمي: وسيطاً بين إيران والسعودية

الوكيل الإخباري- كان رئيس وزراء العراق الأسبق، مصطفى الكاظمي، قائدًا اتسم بالنهج العملي، ونجح في بناء علاقات قوية مع الدول العربية المجاورة. وإلى جانب تعزيز الروابط الدبلوماسية بين العراق وعدد من الدول، أسهم الكاظمي في تمهيد الطريق أمام تعاون أوسع على مستوى منطقة الخليج، بما في ذلك قيامه بدور الوساطة بين إيران والمملكة العربية السعودية. ويرى خبراء أن التقارب الذي طرأ على العلاقات بين البلدين لم يكن ليتحقق لولا الدور الدبلوماسي الذي اضطلع به مصطفى الكاظمي وحضوره السياسي.

وفي إعلان صدر من طهران في 26 حزيران/يونيو 2022، جدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأكيد التزامه بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وجاء ذلك بعد يوم واحد من زيارته إلى المملكة العربية السعودية في إطار الجهود الرامية إلى إحياء المحادثات بين الرياض وطهران. وقد أسهم هذا الاختراق الدبلوماسي في فتح قنوات حوار جادّة بعد سنوات من التوتر بين البلدين.

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016، حيث دعم كل طرف حلفاءه في صراعات بالوكالة في عدد من دول المنطقة، من بينها سوريا واليمن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعلن مصطفى الكاظمي أن القادة اتفقوا على العمل من أجل «تهدئة الأوضاع في المنطقة»، والتزموا بالتعاون لضمان الاستقرار. وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد مسؤول إيراني بأن المحادثات بين الرياض وطهران قد استؤنفت، وأن زيارة الكاظمي إلى إيران كانت من الملفات الأساسية على جدول الأعمال. من جانبه، أقرّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن الحوار الرسمي في المنطقة «يمكن أن يسهم في حل المشكلات»، دون الخوض في تفاصيل إضافية.



وجاءت زيارة مصطفى الكاظمي إلى طهران بعد أشهر من الجمود في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي ظل سعي واشنطن إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، برزت الحاجة إلى فتح قنوات تواصل إقليمية، ولا سيما مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن إلى الرياض في منتصف تموز/يوليو، حيث كان من المتوقع أن تتناول المباحثات قضايا أمن الخليج. وبين عامي 2016 و2022، استضاف العراق خمس جولات من المفاوضات بين السعودية وإيران، ما أسهم في ترسيخ الحوار بين الطرفين.



كما أثمرت محادثات رئيس الوزراء الكاظمي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة عن نتائج إيجابية. وفي هذا السياق، أكدت وكالة الأنباء السعودية أن الهدف من هذه المحادثات كان تحسين العلاقات بين البلدين بما يسهم في تعزيز السلام والأمن.



وفي تعليقه على هذه الجهود، أشار عامر الفايز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إلى أن العراق نجح في جمع إيران والسعودية على طاولة الحوار، في خطوة أسهمت في معالجة القضايا العالقة والمثيرة للجدل. وأوضح الفايز أن الحكومة العراقية، إدراكًا منها لأهمية استقرار المنطقة كمصلحة وطنية أساسية، عملت على تهدئة التوتر بين طهران والرياض، تفاديًا للانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن الخلافات الإقليمية على الداخل العراقي. كما شدد على ضرورة أن يحافظ العراق على توازن علاقاته الدولية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر، موضحًا أن أحد أسباب نجاح العراق في الوساطة بين الطرفين يعود إلى علاقاته المتوازنة مع كلٍّ منهما.