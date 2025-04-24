الخميس 2025-04-24 09:22 ص
 

مظاهرة ضد زيارة بن غفير لجامعة ييل الأميركية

المتظاهرون رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين
المتظاهرون رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين
 
الخميس، 24-04-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-  تظاهر المئات من مناصري فلسطين في جامعة ييل الأميركية، الأربعاء، احتجاجًا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لإلقاء محاضرة في الجامعة.اضافة اعلان


وقد نصب المحتجون مخيمات قرب حرم الجامعة عند الساعة الثامنة مساءً، لكنهم غادروا المكان عند الساعة الحادية عشرة، بعد تهديدات من الإدارة باتخاذ إجراءات ضدهم، وفق ما نقلت مواقع إخبارية أميركية.

وتتعلّق زيارة بن غفير بإلقاء محاضرة لتجمّع طلابي يهودي في جامعة ييل.

ويُعدّ بن غفير أحد السياسيين الإسرائيليين الأكثر تطرفًا.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب بن غفير أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته جامعة ييل.

وأضافت – نقلًا عن مكتبه – أنه لم يتعرض لأذى، ورفض المغادرة، وأشار إلى المتظاهرين بعلامة النصر.
وفي السياق ذاته، قال بن غفير إن كبار المشرّعين الجمهوريين الأميركيين يؤيدون قصف "مخازن الغذاء والمساعدات" في غزة.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه التقى "كبار مسؤولي الحزب الجمهوري في منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب" في فلوريدا، بالولايات المتحدة.

الجزيرة 
 
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