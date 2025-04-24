مظاهرة ضد زيارة بن غفير لجامعة ييل الأميركية

وقد نصب المحتجون مخيمات قرب حرم الجامعة عند الساعة الثامنة مساءً، لكنهم غادروا المكان عند الساعة الحادية عشرة، بعد تهديدات من الإدارة باتخاذ إجراءات ضدهم، وفق ما نقلت مواقع إخبارية أميركية.
وتتعلّق زيارة بن غفير بإلقاء محاضرة لتجمّع طلابي يهودي في جامعة ييل.
ويُعدّ بن غفير أحد السياسيين الإسرائيليين الأكثر تطرفًا.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب بن غفير أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته جامعة ييل.
وأضافت – نقلًا عن مكتبه – أنه لم يتعرض لأذى، ورفض المغادرة، وأشار إلى المتظاهرين بعلامة النصر.
وفي السياق ذاته، قال بن غفير إن كبار المشرّعين الجمهوريين الأميركيين يؤيدون قصف "مخازن الغذاء والمساعدات" في غزة.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه التقى "كبار مسؤولي الحزب الجمهوري في منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب" في فلوريدا، بالولايات المتحدة.
الجزيرة
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