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مظاهرة في برلين تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة ولبنان

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 27-10-2024 08:02 ص

الوكيل الإخباري-   شارك العشرات في العاصمة الألمانية برلين، في مظاهرة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان.

وذكرت مصادر إعلامية، بأن التظاهرة نظمت في الساحة المجاورة لمحطة مترو "فيتنبرغ بلاتز" وسط العاصمة، تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة والحرب في لبنان، أوقفوا العدوان الإسرائيلي".

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وتشهد عواصم العالم الغربي مظاهرات بنسق مستمر للتنديد بما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عام .

وفا

 
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