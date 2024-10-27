مظاهرة في برلين تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة ولبنان

وذكرت مصادر إعلامية، بأن التظاهرة نظمت في الساحة المجاورة لمحطة مترو "فيتنبرغ بلاتز" وسط العاصمة، تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة والحرب في لبنان، أوقفوا العدوان الإسرائيلي".
وفا
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