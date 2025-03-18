 
الثلاثاء 2025-03-18 11:37 ص
 

معارضون إسرائيليون ينتقدون إقالة رئيس الشاباك

ن
أرشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 عن قادة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولهم إن من يعتقد أن إسرائيل تواجه تصعيدا من المفترض ألا يقيل رئيس الشاباك وألا ينفذ انقلابا.

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وأوضح المحتجون أن تحركاتهم متواصلة، وأشاروا إلى أن نتنياهو يخاف من الشعب ويدرك أن أيام حكومته معدودة، كما يقولون.


وأثار قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تصدعا سياسيا كبيرا، إذ اعتبر كثيرون أن نتنياهو يريد أن يستفرد بصناعة القرار وإزاحة كل من يعارض سياساته.

 
 
gnews

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