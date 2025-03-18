معارضون إسرائيليون ينتقدون إقالة رئيس الشاباك

وأوضح المحتجون أن تحركاتهم متواصلة، وأشاروا إلى أن نتنياهو يخاف من الشعب ويدرك أن أيام حكومته معدودة، كما يقولون.
وأثار قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تصدعا سياسيا كبيرا، إذ اعتبر كثيرون أن نتنياهو يريد أن يستفرد بصناعة القرار وإزاحة كل من يعارض سياساته.
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