معارضون إسرائيليون ينتقدون إقالة رئيس الشاباك

الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 عن قادة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولهم إن من يعتقد أن إسرائيل تواجه تصعيدا من المفترض ألا يقيل رئيس الشاباك وألا ينفذ انقلابا.

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وأوضح المحتجون أن تحركاتهم متواصلة، وأشاروا إلى أن نتنياهو يخاف من الشعب ويدرك أن أيام حكومته معدودة، كما يقولون.