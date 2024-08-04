معاريف: وحدات الاحتياط في حالة تأهب قصوى

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن وحدات الاحتياط في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة في الشمال في حالة تأهب قصوى.



وقال المسؤولين الأمنيين: أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة.