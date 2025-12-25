مفاجأة حزب الله.. ثغرتان عملياتيتان وجدل كبير في أعلى هرم الجيش الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "واللا" العبرية إنه وفي إطار التحقيقات الإسرائيلية الحربية والدروس المستفادة استعدادا لحملة مستقبلية ضد حزب الله، برزت ثغرتان عملياتيتان رئيسيتان.



وذكرت الصحيفة أن الثغرة الأولى تتعلق بالوحدة 127 المسؤولة عن منظومة الطائرات المسيّرة التابعة للحزب، والتي بلغ نشاطها ذروته في الهجوم على مرتفعات الجولان وأسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة أكثر من ستين.

اضافة اعلان



وقد توغلت بعض هذه الطائرات المسيّرة في عمق إسرائيل، كما حدث في الهجوم على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



أما الثغرة الثانية فتتعلق بقدرات فرق حزب الله المضادة للدبابات، وقد شكّلت هاتان التشكيلتان تحديا معقدا للجيش الإسرائيلي، واستلزمتا تغييرا جذريا في مفهوم الاستجابة الاستخباراتية والعملياتية خلال الحرب.



فعلى الرغم من وقف إطلاق النار، أطلق حزب الله طائرات مسيرة إضافية، مما أجبر الجيش الإسرائيلي على الرد بشن هجمات على بيروت لردع الحزب.



وفي إطار التحقيقات والنقاشات المهنية، طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الثغرات تمثل فشلا فحسب أم أنها خلل جوهري في تحديد الأولويات العملياتية لشعبة العمليات في مديرية الاستخبارات، وهل كان هناك مفهوم يتضمن التقليل من شأن ترسانة حزب الله واستخداما خاطئا للموارد الاستخباراتية في مواجهة التهديدات المتنامية؟.



في غضون ذلك، صرح ضباط احتياط كبار في مديرية الاستخبارات بأن التصحيح يتطلب أكثر من مجرد إجراءات جديدة، وبرأيهم، ثمة حاجة إلى تغيير جذري في ثقافة عمل الاستخبارات العسكرية للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة بعيدة المدى والأسلحة المضادة للدبابات في الحرب القادمة.



وفي السياق، أوضح مصدر عسكري رسمي ومعتمد على النقاش الدائر داخل الاستخبارات العسكرية ومع القوات الجوية والقيادة الشمالية، أن المسألة قيد التحقيق وأن الاستخبارات العسكرية والهيئات الاستخباراتية في مختلف الفروع تحقق في بنية تحتية للمعرفة الاستخباراتية وصياغة هذه البنية، ما سيمكّن من وضع نماذج إنذار أكثر فعالية استنادا إلى أنواع مختلفة من المواد الاستخباراتية، فضلا عن تجريم قاعدة بيانات للأهداف، الأمر الذي سيسهم في الحد من التهديد.



وأشار المصدر العسكري إلى أن نماذج الإنذار تختلف عن السابق، وتأتي في ضوء دروس تحقيقات 7 أكتوبر.