مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا

08:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762048 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أنها دخلت مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يؤوي أكثر من 23 ألف شخص من عائلات عناصر تنظيم داعش الارهابي، واستأنفت توزيع المساعدات فيه. اضافة اعلان





وقالت المفوضية في منشور على منصة إكس إنها تمكنت من الدخول برفقة مسؤولين حكوميين إلى المخيم وإدخال شاحنات محملة بالخبز، بعد "انقطاع لمدة ثلاثة أيام بسبب الوضع الأمني المتقلب".

تم نسخ الرابط





