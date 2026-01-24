مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا

وقالت المفوضية في منشور على منصة إكس إنها تمكنت من الدخول برفقة مسؤولين حكوميين إلى المخيم وإدخال شاحنات محملة بالخبز، بعد "انقطاع لمدة ثلاثة أيام بسبب الوضع الأمني المتقلب".
