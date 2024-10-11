 
الجمعة 2024-10-11 05:25 م
 

مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 420 ألفا غادروا لبنان إلى سوريا

علم لبنان
لبنان
الجمعة، 11-10-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-   - قالت متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، إن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا إلى سوريا من لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي جوا وبرا.

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وأشارت شمداساني في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

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