مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 420 ألفا غادروا لبنان إلى سوريا

وأشارت شمداساني في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
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