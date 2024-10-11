مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 420 ألفا غادروا لبنان إلى سوريا

الوكيل الإخباري- - قالت متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، إن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا إلى سوريا من لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي جوا وبرا.

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