الأربعاء 2025-09-10 12:16 م
 

مقاتلات بولندية تسقط "أجساما معادية" ردّا على انتهاكات متكررة للمجال الجوي

العاصمة البولندية وارسو
العاصمة البولندية وارسو
 
الأربعاء، 10-09-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت بولندا، الأربعاء، أنّ طائراتها الحربية أسقطت "أجسامًا معادية" ردًّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غربي أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي، منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان


وندد الجيش البولندي، الأربعاء، بـ"عمل عدواني" بعدما رصدت أنظمة الرادار للدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي أكثر من 10 أجسام طائرة معادية، خلال هجوم روسي على غرب أوكرانيا.

وقالت القيادة العسكرية في بيان على منصات التواصل الاجتماعي: "عقب اعتداء روسيا الاتحادية اليوم على الأراضي الأوكرانية، حصل انتهاك غير مسبوق للمجال الجوي البولندي من قبل أجسام من طراز المسيّرات. هذا عمل عدواني سبّب خطرًا فعليًا على سلامة مواطنينا".

وقال وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوشينياك كاميش، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي".

وأتى بيان الوزير بعد أن أعلنت القيادة العملياتية للبلاد أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة للحلف تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.
 
 
