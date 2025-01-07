 
الثلاثاء 2025-01-07 08:22 م
 

مقترح تشريع أميركي لمعاقبة الجنائية الدولية

الجنايات الدولية
ارشيفية
الثلاثاء، 07-01-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل.اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
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