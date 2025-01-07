مقترح تشريع أميركي لمعاقبة الجنائية الدولية

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الوكيل الإخباري- قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل. اضافة اعلان





وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.